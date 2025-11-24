نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء التصويت في انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الثانية وسط استعدادات مكثفة وتأمين شامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت لجان الاقتراع أبوابها صباح اليوم الإثنين في جميع محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وسط استعدادات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

ويأتي هذا ضمن التغطية المستمرة لـ بدء التصويت في انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الثانية، حيث يتوافد ملايين الناخبين على اللجان منذ الساعات الأولى.

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك ضمن إطار العملية الانتخابية المصنفة تحت بند سياسة ووفق ما تقرره الهيئة الوطنية للانتخابات.

35 مليون ناخب في المرحلة الثانية

يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة قرابة 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية، تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية؛ ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحًا بالنظام الفردي على 141 مقعدًا، بالإضافة إلى قائمة واحدة تخوض المنافسة في قطاعي القوائم.

وتأتي هذه التغطية ضمن سياق المتابعة الميدانية والمرجعية الخاصة بـ انتخابات مجلس النواب – أرشيفية.

إشراف قضائي كامل على اللجان

يشرف مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية على لجان الاقتراع الفرعية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدار يومي الاقتراع، مع السماح للناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بأصواتهم حتى بعد الموعد المقرر للإغلاق.

التزام تام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام المرشحين والأحزاب السياسية بضوابط الدعاية الانتخابية، خاصة خلال فترة الصمت الدعائي التي تُمنع فيها أي أنشطة دعائية أو محاولات للتأثير على الناخبين أمام مقار اللجان.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى إبطال نتيجة اللجنة الفرعية حال ثبوت وجود مخالفات مؤثرة على إرادة الناخبين.

وتأتي هذه الإجراءات لضمان سير مرحلة بدء التصويت في انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الثانية في إطار من النزاهة والشفافية، ضمن منظومة متكاملة لإدارة انتخابات مجلس النواب وفق القواعد المنظمة.