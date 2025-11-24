نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير التعليم يشارك في التصويت بانتخابات مجلس النواب.. والمدارس تحدد نظام الدراسة خلال يومي الاقتراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل لجنة مدرسة رشيد الابتدائية في منطقة مصر الجديدة، مع بدء عمليات التصويت في محافظات المرحلة الثانية.

وأكد الوزير خلال الإدلاء بصوته أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية ودور المواطنين في دعم العملية الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية داخل المدارس المخصصة كلجان اقتراع.

وفي السياق ذاته، أعلنت المدارس التي تم اختيارها للعمل كلجان انتخابية في المرحلة الثانية قرار تعليق الدراسة ومنح الطلاب إجازة لمدة يومي الاثنين والثلاثاء، تزامنًا مع مواعيد التصويت، وذلك لتسهيل دخول الناخبين وضمان انسيابية العملية الانتخابية.

أما المدارس التي لا تُستخدم كلجان انتخابية، فقد أكدت استمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي خلال اليومين، مع الالتزام الكامل بجدول الدراسة وعقد امتحانات شهر نوفمبر في مواعيدها المقررة دون تغيير.

وتأتي المشاركة الواسعة للمدارس ضمن استعدادات الدولة لتوفير بيئة آمنة ومنظمة خلال التصويت على مقاعد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.