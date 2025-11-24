نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- توافد كبير أمام لجان القاهرة في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القاهرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك قبل دقائق من فتح باب التصويت رسميًا في المرحلة الثانية من الانتخابات.

حرص عدد كبير من النساء والشباب على التقدم مبكرًا والانتظار أمام اللجان استعدادًا للإدلاء بأصواتهم فور بدء التصويت في تمام التاسعة صباحًا.

ويأتي هذا التوافد اللافت في إطار اهتمام المواطنين بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط استعدادات مكثفة داخل لجان القاهرة لضمان سهولة حركة الناخبين وتيسير عملية التصويت على مدار يومي الاقتراع.

وتواصل اللجان استقبال الناخبين على مستوى المحافظة، مع تطبيق الضوابط والتعليمات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منضبط وآمن.