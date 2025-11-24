نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعلام مصر وصور الرئيس السيسي تتصدر المشهد أمام لجان مصر الجديدة قبل بدء التصويت في انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد محيط لجان مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، صباح اليوم الإثنين، تجمعات كبيرة من الناخبين الذين احتشدوا حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك قبل دقائق من انطلاق التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأظهرت المشاهد الميدانية توافدًا ملحوظًا من المواطنين من مختلف الفئات، وسط أجواء احتفالية تعكس الحرص على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، فيما واصل المشرفون على اللجان تجهيزها استعدادًا لبدء التصويت في تمام التاسعة صباحًا.

وتنطلق اليوم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي تضم 13 محافظة تشمل:

القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

وتضم هذه المرحلة 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها:

205 مرشحين في القاهرة

71 مرشحًا بالقليوبية

288 مرشحًا بالدقهلية

140 مرشحًا بالغربية

125 مرشحًا بالمنوفية

88 مرشحًا بكفر الشيخ

253 مرشحًا بالشرقية

39 مرشحًا بدمياط

20 مرشحًا ببورسعيد

36 مرشحًا بالإسماعيلية

18 مرشحًا بالسويس

15 مرشحًا بجنوب سيناء

12 مرشحًا بشمال سيناء

ويبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية في هذه المرحلة 1316 مرشحًا، بينما تخوض الانتخابات بالقوائم قائمة واحدة فقط وهي القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتنقسم المرحلة إلى قطاعين انتخابيين:

قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ويضم (القاهرة – القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ).

قطاع شرق الدلتا ويضم (الشرقية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء).

وتستمر عملية التصويت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط إجراءات تنظيمية مُحكمة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.