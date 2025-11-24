نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للحفاظ على صلاحية الصوت من البطلان.. خطوات بسيطة في انتخابات نواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع انطلاق التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025 صباح يوم الاثنين 24 نوفمبر، بدأ الناخبون في ثلاث عشرة محافظة بالتوافد إلى اللجان لاختيار ممثليهم. ورغم أنّ عملية التصويت تبدو بسيطة، إلا أنّ بعض الأخطاء الصغيرة قد تؤدي إلى إبطال الصوت تمامًا. لذلك، من المهم أن يعرف الناخب ما يجب فعله وما ينبغي تجنّبه داخل اللجنة.

وفيما يأتي خطوات أساسية وبسيطة تساعدك على ضمان احتساب صوتك بشكل صحيح وفعّال:

قبل دخول اللجنة: افهم قيمة صوتك

التصويت حق وواجب. وجودك أمام صندوق الاقتراع يعني مشاركتك في تشكيل برلمان جديد، إلا أنّ الأهم هو أن يكون صوتك صحيحًا. فالقانون رقم 45 لسنة 2014 ولائحته المعدّلة وضعا قواعد واضحة لعملية التصويت، والالتزام بها هو ما يضمن قوة صوتك وعدم إهداره.

كيف تؤشّر على بطاقة التصويت بشكل صحيح؟

1. استخدم قلمًا جافًا فقط

تنص اللائحة التنفيذية على ضرورة التأشير على بطاقة التصويت بالقلم الجاف. أمّا القلم الرصاص فممنوع، لأنه قابل للمسح أو التعديل، مما يؤدي إلى بطلان الصوت.

2. انتخب العدد المحدد فقط

إذا اخترت أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، فإن صوتك يُعدّ باطلًا فورًا. لذلك، اقرأ إرشادات البطاقة جيدًا قبل التأشير لمعرفة عدد المقاعد الواجب اختيارها.

3. استخدم البطاقة التي سلّمتها لك اللجنة

يُعد الصوت باطلًا إذا أدلى الناخب برأيه على بطاقة غير تلك التي استلمها من رئيس اللجنة الفرعية. فلا تستخدم أي ورقة أخرى مهما بدا شكلها مشابهًا.

4. احفظ سرية التصويت ولا تضع أي علامة شخصية

أي كتابة لاسم أو رقم أو إشارة تدل على هوية الناخب تُبطل الصوت، لأنها تخلّ بسرية الاقتراع. العلامة الوحيدة المشروعة هي علامة الاختيار داخل الخانة المخصّصة.

ماذا لو حدث خلل في أحد الصناديق؟ هل تُبطل الانتخابات؟

يوضح القانون أن تلف أحد الصناديق، أو فساد بطاقاته، أو بطلان الأصوات بداخله، لا يؤثر تلقائيًا على صحة باقي الصناديق. ولا تُعاد العملية إلا إذا رأت الهيئة الوطنية للانتخابات وجود شبهة جدية تمسّ نزاهة العملية الانتخابية ككل.