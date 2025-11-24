نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الرئيس السيسي في انتخابات النواب 2025.. تفاصيل مقر التصويت وبياناته الكاملة في المرحلة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل البلاد، حيث يدلي المواطنون بأصواتهم على مدار يومي 24 و25 نوفمبر، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وكشف الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للرقم القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بيانات اللجنة الانتخابية التي يحق للرئيس الإدلاء بصوته فيها خلال هذه المرحلة.

وتقع لجنة الرئيس السيسي في:

مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة

محافظة القاهرة – قسم مصر الجديدة

8 شارع رمسيس – بجوار نفق الميرغني

رقم اللجنة الفرعية: 62

الرقم في الكشوف: 3639

الدائرة الفردي: أول مدينة نصر

دائرة القائمة: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

المرحلة: الثانية

وتشهد لجان المرحلة الثانية إقبالًا مبكرًا من المواطنين، فيما تستمر عمليات التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً على مدار يومين، وسط متابعة دقيقة وتوجيهات من الهيئة الوطنية للانتخابات بالالتزام بالصمت الدعائي ومنع أي مخالفات أمام مراكز الاقتراع.