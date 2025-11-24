نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بدأت في التاسعة انطلاق الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا اليوم، الاثنين، فعاليات الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025، حيث توجه ملايين المواطنين إلى لجان الاقتراع في 13 محافظة لاختيار ممثليهم تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات. وتمثل هذه الجولة المرحلة الثانية من الاستحقاق البرلماني الذي يشمل أكثر من 34 مليون ناخب داخل مصر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت داخل البلاد سيستمر على مدار يومي 24 و25 نوفمبر 2025، وسط استعدادات موسعة لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط والأمان. وقد شهدت اللجان منذ الساعات الأولى إقبالًا ملحوظًا في عدد من المحافظات، إلى جانب تواجد مكثف من القضاة والمراقبين لضمان سلامة الإجراءات.

المحافظات المشاركة في المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الحالية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء. وتمثل هذه المحافظات كتلة تصويتية كبيرة ووازنة، ما يعكس أهمية هذه الجولة في تشكيل ملامح البرلمان المقبل.

استعدادات موسعة وغرف عمليات على مدار الساعة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة مسار العملية الانتخابية وحل أي عقبات قد تطرأ. كما تم نشر ما يقرب من 9،200 قاضٍ من هيئات قضائية مختلفة، بينها النيابة الإدارية وهيئة دعاوى الدولة، للإشراف على اللجان وضمان نزاهة التصويت.

وأشارت الهيئة إلى أن الجهات الأمنية واللوجستية أنهت استعداداتها منذ الليلة الماضية، بما في ذلك تأمين المقار الانتخابية وتوفير مسارات واضحة لدخول وخروج الناخبين، إلى جانب تجهيز بطاقات التصويت والحبر الفسفوري.

سياق انتخابي مهم وتنافس قوي

تشمل المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها 1،316 مرشحًا على المقاعد الفردية، إضافة إلى مقاعد نظام القوائم التي يبلغ عددها 142 مقعدًا. ويأتي هذا وسط متابعة إعلامية واسعة واهتمام محلي ودولي بمسار العملية السياسية في مصر.

ومن المنتظر إعلان النتائج الأولية للجولة يوم 2 ديسمبر 2025، وفي حال الحاجة إلى جولة إعادة، فسيجري التصويت للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وللناخبين داخل البلاد يومي 17 و18 ديسمبر 2025.