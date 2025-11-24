نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انتشار أمني مكثف بمحيط لجنة الرئيس السيسي لتأمين التصويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد محيط لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، صباح اليوم الإثنين، انتشارًا أمنيًا مكثفًا لضمان تأمين المقر الانتخابي وكافة الطرق المؤدية إليه، بما يضمن توفير مناخ آمن وميسر للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضحت المصادر الأمنية أن الخدمات الأمنية انتظمت في الشوارع المحيطة باللجنة، مع تعزيز التواجد الأمني على الطرق والمحاور المؤدية للمقر الانتخابي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وشهدت المنطقة تدعيمًا بعناصر بحث جنائي، مجموعات سريعة الحركة، قوات التدخل السريع، وعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة.

كما كثفت الأجهزة الأمنية الدوريات داخل وخارج الطرق والمحاور الرئيسية، مع تفعيل نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة، ونشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة للتعامل السريع مع أي محاولة لتكدير المناخ الانتخابي.

كما شملت الخطة تأمين المنشآت الحيوية وأماكن التجمعات، إلى جانب دعم الخدمات المرورية المزودة بأحدث التقنيات لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان.

تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

حرصت الأجهزة الأمنية على اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن راحة المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، عبر توفير مقاعد متحركة وتجهيز أماكن للانتظار لحين الانتهاء من عملية التصويت.

كما نفذ فريق المفرقعات مسحًا شاملًا لمقر اللجنة ومحيطها لضمان أقصى درجات الأمان.

وتُعد لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة من اللجان المهمة في مصر الجديدة، والمعروفة بلجنة الرؤساء وكبار رجال الدولة، نظرًا لقربها من محيط قصر الاتحادية ومدرسة مصر الجديدة النموذجية، ما يجعلها لجنة مميزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وكشف الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للرقم القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس له حق الانتخاب في هذه اللجنة الواقعة في 8 شارع رمسيس بجوار نفق الميرغني، قسم مصر الجديدة، ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.