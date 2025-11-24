نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات النواب 2025.. اصطفاف الناخبين أمام اللجان بالقاهرة للمرحلة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بالقاهرة، صباح اليوم الإثنين، اصطفاف المواطنين أمام اللجان استعدادًا للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومين، الاثنين 24 والثلاثاء 25 نوفمبر.

وتشمل هذه المرحلة 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، ويتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر، موزعة على قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

تفاصيل المحافظات والدوائر المشاركة في المرحلة الثانية:

القاهرة – 19 دائرة، 205 مترشحين

القليوبية – 6 دوائر، 71 مترشحًا

الدقهلية – 10 دوائر، 288 مترشحًا

الغربية – 7 دوائر، 140 مترشحًا

المنوفية – 6 دوائر، 125 مترشحًا

كفر الشيخ – 4 دوائر، 88 مترشحًا

الشرقية – 9 دوائر، 253 مترشحًا

دمياط – دائرتان، 39 مترشحًا

بورسعيد – دائرتان، 20 مترشحًا

الإسماعيلية – 3 دوائر، 36 مترشحًا

السويس – دائرة واحدة، 18 مترشحًا

جنوب سيناء – دائرتان، 15 مترشحًا

شمال سيناء – دائرتان، 12 مترشحًا

نظام القوائم

تجرى الانتخابات على مستوى قائمتين رئيسيتين؛ الأولى تشمل قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة ومقرها مديرية أمن القاهرة، والثانية تشمل قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، ويخصص نظام القوائم 142 مقعدًا في البرلمان.

وتأتي المرحلة الثانية ضمن تنظيم عملية التصويت على مدار يومين مع تخصيص ساعة للراحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس، وتمكين جميع الناخبين من المشاركة بحرية ونزاهة.