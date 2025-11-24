نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير الأوقاف يدلي بصوته في المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في مدرسة فاطمة عنان الإعدادية – التجمع الخامس بالقاهرة، حيث حضر الوزير حاملًا طفلًا صغيرًا في لفتة رمزية تظهر حرصه على الأسرة والمجتمع.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب، موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية. ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحًا بالنظام الفردي على 141 مقعدًا، إلى جانب قائمة واحدة تغطي قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا بنظام القوائم.

ويُشرف على لجان الاقتراع في جميع المحافظات مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لضمان سير عملية الاقتراع بنزاهة وشفافية، وتبدأ اللجان عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً طوال يومي الاقتراع، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.