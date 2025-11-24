نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير التعليم العالي يدلي بصوته في المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب، موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحًا بالنظام الفردي على 141 مقعدًا، إضافة إلى قائمة واحدة تغطي قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا بنظام القوائم.

ويُشرف على اللجان مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لضمان سير عملية الاقتراع بكامل الشفافية والنزاهة، وتستمر اللجان في استقبال الناخبين من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.