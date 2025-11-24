نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته في المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في مدرسة محمد أمين الراعي الثانوية بنين بمنطقة المعادي.

وتنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 وتستمر حتى مساء الثلاثاء 25 نوفمبر، حيث يتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة، وهي: القاهرة (19 دائرة انتخابية، 205 مترشحين)، القليوبية (6 دوائر، 71 مترشحًا)، الدقهلية (10 دوائر، 288 مترشحًا)، الغربية (7 دوائر، 140 مترشحًا)، المنوفية (6 دوائر، 125 مترشحًا)، كفر الشيخ (4 دوائر، 88 مترشحًا)، الشرقية (9 دوائر، 253 مترشحًا)، دمياط (دائرتان، 39 مترشحًا)، بورسعيد (دائرتان، 20 مترشحًا)، الإسماعيلية (3 دوائر، 36 مترشحًا)، السويس (دائرة واحدة، 18 مترشحًا)، جنوب سيناء (دائرتان، 15 مترشحًا)، شمال سيناء (دائرتان، 12 مترشحًا).

ويتنافس 1316 مترشحًا بالنظام الفردي على المقاعد في المحافظات الـ13، بالإضافة إلى القائمة الوطنية من أجل مصر التي تخوض المنافسة على قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا بنظام القوائم الانتخابية.