نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بمدينة نصر ويشدد على أهمية المشاركة الإيجابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته صباح اليوم الاثنين في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية أمام المركز الانتخابي بمدرسة المنارة بمدينة نصر، حيث شهدت اللجان توافدًا كبيرًا من الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح أبواب الاقتراع، تزامنًا مع انطلاق أول أيام التصويت في المرحلة الثانية والتي تستمر على مدار يومين.

وشدد الوزير خلال الإدلاء بصوته على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، وحق المواطنين في الاختيار من بين المرشحين وسط التنوع والتعددية التي تتميز بها كشوف المرشحين، مشيرًا إلى أن التواجد أمام اللجان يعكس الواجب والمسؤولية الوطنية، وأن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي حق دستوري للمواطنين.

وأكد الوزير أن الإقبال الملحوظ من الشباب والطوابير أمام اللجان يمثل رسالة قوية إلى العالم بأن مصر تسعى لبناء مستقبل أفضل، وتعزز مناخًا آمنًا ومستقرًا، في إطار جهود الجمهورية الجديدة لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق أهدافها على مختلف الأصعدة.

تأمين التغذية الكهربائية في جميع اللجان

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية في المقار الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الثانية، مؤكدًا وجود غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار اليومين، إضافة إلى فرق طوارئ ودعم فني جاهزة للتدخل لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع مراعاة تيسير العاملين بالوزارة للقيام بواجبهم الانتخابي دون التأثير على انتظام العمل أو أمن الشبكة القومية للكهرباء.