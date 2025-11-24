نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة فاطمة عنان للتعليم الأساسي، بالتجمع الخامس، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي، وأن الواجب الوطني الأول يقتضي من كل مصري أن يبادر بالمشاركة الإيجابية والتوجه إلى المقار الانتخابية للإدلاء بصوته، اعتزازًا بهذا الاستحقاق الدستوري والوطني.

وأكد الوزير أن المشاركة في العملية الانتخابية صورة من صور الوفاء للوطن، وتعبير صادق عن الوعي والانتماء والمسئولية، مشيرًا إلى أن الوطن لا يُبنى إلا بالإيجابية والفعل والمبادرة. وأضاف أن الأمم لا تنهض إلا حين يشارك أبناؤها في صناعة قرارها، فالانتخابات تمثل تجديدًا لعهد المواطنة وتجسيدًا لإرادة الشعب.

وأوضح أن من تمام الأمانة أن يسهم كل مواطن في اختيار من يتحمل مسئولية الوطن، بمنتهى النزاهة والتجرد وإعلاء مصلحة الوطن، فالصوت أمانة، والإخلاص للوطن عبادة، داعيًا جموع الشعب المصري إلى المشاركة الواعية التي تليق بتاريخ هذا الوطن ومسيرته.