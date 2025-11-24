نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي خلال الإدلاء بصوته في انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت مواقع إخبارية على نطاق واسع صورًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، أثناء إدلائه بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة. وجاءت عملية التصويت في الساعات الأولى من صباح اليوم، ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التي تُعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر.

وعقب الإدلاء بصوته، دعا الوزير جموع المواطنين—وخاصة شباب الجامعات—إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مشددًا على أن التصويت حق دستوري وواجب وطني لكل من يحرص على مستقبل البلاد. كما أكد أن الدولة وفّرت جميع السبل التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، معربًا عن ثقته في وعي الناخبين وقدرتهم على ممارسة دورهم الوطني بمسؤولية.

المرحلة الثانية: منافسة واسعة في 13 محافظة

تنطلق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في 13 محافظة تمثل كتلة تصويتية كبيرة، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج المرحلة الأولى قبل أيام. وتُجرى المنافسات في 73 دائرة فردية، يتنافس فيها 1،316 مرشحًا، إلى جانب القوائم الانتخابية في قطاعي القاهرة والدلتا.

المحافظات المشاركة وعدد الدوائر والمرشحين

القاهرة: 19 دائرة – 205 مرشحين

القليوبية: 6 دوائر – 71 مرشحًا

الدقهلية: 10 دوائر – 288 مرشحًا

الغربية: 7 دوائر – 140 مرشحًا

المنوفية: 6 دوائر – 125 مرشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر – 88 مرشحًا

الشرقية: 9 دوائر – 253 مرشحًا

دمياط: دائرتان – 39 مرشحًا

بورسعيد: دائرتان – 20 مرشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر – 36 مرشحًا

السويس: دائرة واحدة – 18 مرشحًا

جنوب سيناء: دائرتان – 15 مرشحًا

شمال سيناء: دائرتان – 12 مرشحًا

وتشهد هذه المرحلة تنافسًا قويًا، خاصة في المحافظات ذات الكثافة التصويتية العالية مثل القاهرة والشرقية والدقهلية، التي تستحوذ وحدها على نسبة كبيرة من إجمالي المرشحين.

تسهيلات لضمان مشاركة واسعة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنّ خدمات الاستعلام الإلكتروني عن اللجان الانتخابية جاءت لتسهيل وصول الناخبين إلى لجانهم دون عناء، خصوصًا في ظل توقعات بزيادة الإقبال خلال يومي التصويت. كما أوضحت الهيئة أنّ غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لرصد أي مستجدات وضمان سير العملية الانتخابية بانضباط وشفافية.