نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- البابا تواضروس الثاني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 ويؤكد على واجب المشاركة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الإثنين إلى لجنة مدرسة الشهيد امتياز كامل بالعباسية للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025.

واستُقبل البابا داخل اللجنة بالترحيب والاحترام من قبل المشرفين على العملية الانتخابية، وسط حضور إعلامي كثيف، وأكد عقب التصويت أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وأن صوت كل مواطن يمثل مساهمة حقيقية في بناء المستقبل ودعم مسيرة التنمية.

تنظيم دقيق وتسهيلات للناخبين

شهدت لجنة مدرسة الشهيد امتياز كامل إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لتسهيل حركة الناخبين، مع تخصيص مسارات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير عملية التصويت للبابا تواضروس ضمن إطار التنظيم المتميز الذي ميز سير العملية الانتخابية منذ بداية اليوم.

تفاعل وإقبال متزايد

تزامن وصول البابا مع استمرار توافد المواطنين على اللجنة، حيث شهدت طوابير منظمة من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، معربين عن تقديرهم لمشاركة البابا، معتبرين أن حضوره رسالة تشجيع قوية على أهمية الاقتراع والمشاركة السياسية.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني، من خلال حضوره، على أهمية الوعي الشعبي والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، مع الحفاظ على أجواء هادئة ومنظمة داخل اللجنة، ما ساهم في زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع وتعزيز روح المواطنة لدى الناخبين.