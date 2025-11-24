نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البابا تواضروس الثاني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالعباسية ويعزز المشاركة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الاثنين بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل لجنة مدرسة الشهيد امتياز كامل بالعباسية، وسط استقبال رسمي من أعضاء اللجنة المشرفة وتواجد إعلامي كثيف يعكس أهمية الحدث.

إجراءات تنظيمية دقيقة وتأمين العملية الانتخابية

شهدت اللجنة انضباطًا وتنظيمًا دقيقًا، حيث تم تيسير دخول البابا وتوفير جميع الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية عملية التصويت.

كما انتشرت عناصر الشرطة في محيط اللجنة لتأمين وصول الناخبين وتوجيههم، مع تخصيص ممرات واضحة للحركة، مما ساهم في الحفاظ على هدوء اللجنة رغم الإقبال المتزايد من المواطنين.

تفاعل المواطنين ورسالة دعم معنوي

تزامن وصول البابا تواضروس مع توافد العشرات من الناخبين الذين أعربوا عن تقديرهم لمشاركته في العملية الانتخابية، معتبرين أن وجوده داخل اللجنة يمثل رسالة دعم معنوي وتشجيع للمواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

نموذج للمشاركة الوطنية

تأتي مشاركة البابا تواضروس الثاني في الانتخابات البرلمانية ضمن حرصه الدائم على دعم الاستحقاقات الوطنية وتشجيع أبناء الوطن على ممارسة حقوقهم الدستورية، فيما استمرت اللجنة في استقبال الناخبين وسط أجواء هادئة ومنظمة طوال اليوم، مما يعكس روح الانضباط والمسؤولية الوطنية بين المواطنين.