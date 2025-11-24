نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفتي الجمهورية: صوتك أمانة عظيمة ويجب أن يكون تعبيرًا نزيهًا عن المصلحة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، صباح اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، بمقر لجانته الانتخابية بمدرسة كفر الشيخ العسكرية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد المفتي أن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الجوهري تعد التزامًا وطنيًّا وتكليفًا شرعيًّا ينبغي على كل مواطن أداءه، مشددًا على أن التصويت يجب أن يكون تعبيرًا نزيهًا عن المصلحة العامة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية أو الاعتبارات الضيقة. وأضاف: «صوت كل فرد أمانة عظيمة سيحاسب الله عليها».

أهمية العملية الانتخابية في بناء الدولة

وأشار المفتي إلى أن العملية الانتخابية تمثل إحدى أرقى صور المساهمة المجتمعية الواعية، التي تعزز ترسيخ مؤسسات قوية تعكس إرادة المواطنين وتلبي احتياجاتهم، مؤكدًا أن صيانة هذه القيمة الوطنية مسؤولية كبيرة لا تقبل الإهمال أو التفريط.

تفاصيل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تُجرى انتخابات مجلس النواب 2025 على مدار يومين في 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، موزعة على 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 34 مليون ناخب، ويتنافس بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، بينما خُصص 142 مقعدًا لنظام القوائم في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا، حيث تخوض المنافسة قائمة واحدة باسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

رسالة وطنية ودينية

جاءت مشاركة مفتي الجمهورية تأكيدًا على أهمية الواجب الوطني والديني، وعلى أن كل صوت يمثل مساهمة حقيقية في بناء مستقبل الوطن ودعم مسيرة التنمية، مشجعًا جميع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري بوعي ومسؤولية.