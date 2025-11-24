نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تنفي وجود تجمع انتخابي تابع لمرشح أمام لجان المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الهيئة الوطنية للانتخابات صحة الشكوى المتعلقة بوجود تجمع انتخابي تابع لأحد المرشحين أمام إحدى لجان مدينة المحلة الكبرى خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ورئيس غرفة العمليات المركزية، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة لمتابعة سير عملية التصويت بالداخل، إن التحقيقات أكدت أن التجمع المشار إليه لا يتبع أي مرشح، وإنما يقتصر على مساعدة المواطنين في الاستعلام عن لجانهم الانتخابية.

وأشار بندارى إلى حرص الهيئة على متابعة أي شكاوى انتخابية على مدار الساعة لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، مؤكدًا عدم تسجيل أي مخالفات بهذا الشأن.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تضم المرحلة الثانية عددًا من المحافظات على النحو التالي:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية، 205 مترشحين.

القليوبية: 6 دوائر، 71 مترشحًا.

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مترشحًا.

الغربية: 7 دوائر، 140 مترشحًا.

المنوفية: 6 دوائر، 125 مترشحًا.

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مترشحًا.

الشرقية: 9 دوائر، 253 مترشحًا.

دمياط: دائرتان، 39 مترشحًا.

بورسعيد: دائرتان، 20 مترشحًا.

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مترشحًا.

السويس: دائرة واحدة، 18 مترشحًا.

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مترشحًا.

شمال سيناء: دائرتان، 12 مترشحًا.

نظام القوائم والمقاعد المخصصة

خصص نظام القوائم الانتخابية 142 مقعدًا، وترشحت قائمة واحدة في دائرتين تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بعدد 40 مرشحًا في دائرة، و102 مرشحًا في أخرى.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لضمان شفافية الانتخابات ووضوح المعلومات للناخبين، مع تقديم خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات.