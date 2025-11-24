نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الشباب وكبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان مصر الجديدة في انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان دائرة مصر الجديدة إقبالًا ملحوظًا من الناخبين خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، خاصة في مدرسة طبرى روكسي، حيث حرص كبار السن والشباب على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.

وتنطلق اليوم الإثنين، 24 نوفمبر 2025، المرحلة الثانية من الانتخابات، والتي تشمل 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء.

محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين

تضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية، ويبلغ إجمالي المرشحين على المقاعد بالنظام الفردي 1316 مترشحًا، بينما تخوض قائمة واحدة فقط الانتخابات تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

القاهرة: 19 دائرة، 205 مترشحين

القليوبية: 6 دوائر، 71 مترشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مترشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مترشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مترشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مترشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مترشحًا

دمياط: دائرتان، 39 مترشحًا

بورسعيد: دائرتان، 20 مترشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مترشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مترشحًا

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مترشحًا

شمال سيناء: دائرتان، 12 مترشحًا

تقسيم المرحلة الثانية إلى قطاعين

تنقسم المرحلة الثانية إلى قطاعين انتخابيين:

قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا: يشمل محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، وكفر الشيخ.

قطاع شرق الدلتا: يشمل محافظات الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وشهدت لجان مصر الجديدة انتظامًا كاملًا في عملية التصويت، مع التزام الناخبين بالإجراءات التنظيمية، ما يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي بفعالية.