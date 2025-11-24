نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حشود كثيفة تتصدر انتخابات النواب أمام مدرسة مصطفى كامل بالسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة مصطفى كامل الثانوية بمنطقة السلام إقبالًا كبيرًا من المواطنين من الرجال والسيدات في الساعات الأولى من صباح اليوم، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الثانية، ما يعكس حرص المصريين على ممارسة حقهم الدستوري.

وتبدأ المرحلة الثانية اليوم الاثنين، وتستمر لمدة يومين، وتشمل 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة انتخابية، حيث يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى قائمة واحدة باسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" في دائرتين.

مواعيد عمل اللجان

تستقبل اللجان الناخبين من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من 3 حتى 4 عصرًا، لضمان انتظام عملية التصويت وراحة العاملين باللجان.

محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين

القاهرة: 19 دائرة، 205 مترشحين

القليوبية: 6 دوائر، 71 مترشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مترشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مترشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مترشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مترشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مترشحًا

دمياط: دائرتان، 39 مترشحًا

بورسعيد: دائرتان، 20 مترشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مترشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مترشحًا

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مترشحًا

شمال سيناء: دائرتان، 12 مترشحًا

نظام القوائم والمقاعد

خصص نظام القوائم الانتخابية 142 مقعدًا، وترشحت قائمة واحدة في دائرتين تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بعدد 40 مرشحًا في دائرة، و102 مرشحًا في الأخرى.

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين بانتظام، وسط إجراءات تنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة.