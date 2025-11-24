أحمد جودة - القاهرة - مشاركة الرئيس السيسي في الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في مرحلتها الثانية التي تُجرى داخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر 2025. شهدت عملية التصويت حضورًا رسميًا وإجراءات تنظيمية دقيقة داخل اللجنة المخصصة للرئيس.

تفاصيل المشاركة

توجه السيد الرئيس إلى لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل مصطفى يسري عميرة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات بمنطقة مصر الجديدة، وقد تمت عملية التصويت بسهولة ويسر وسط متابعة إعلامية موسعة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز المشاركة السياسية.

أهمية المرحلة الثانية من الانتخابات

تشهد المرحلة الثانية مشاركة ملايين الناخبين في عدد من المحافظات، ضمن الاستحقاقات الدستورية التي تهدف إلى استكمال بناء المؤسسات التشريعية، وتعزيز دور مجلس النواب في متابعة خطط الدولة التنموية.

رسائل المشاركة

تعكس مشاركة الرئيس حرص القيادة السياسية على تشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري، وتأكيد أهمية المشاركة الواسعة لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر.