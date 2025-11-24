نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كثيف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مدرسة محمد فريد خلال انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة محمد فريد التابعة لحي عابدين، توافدًا كثيفًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأبدى المشاركون حرصًا كبيرًا على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وسط تنظيم جيد من قبل الشباب المتطوع لمساعدة كبار السن والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى لجانهم بسهولة ويسر.

استمرار التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات النواب

بدأ المصريون بالداخل اليوم الاثنين التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية.

ويتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة تحت نظام القوائم، موزعة على قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتستمر عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع تحديد ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

محافظات المرحلة الثانية ومقاعد القوائم

تضم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 13 محافظة، وهي:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية، 205 مترشحًا.

القليوبية: 6 دوائر انتخابية، 71 مترشحًا.

الدقهلية: 10 دوائر انتخابية، 288 مترشحًا.

الغربية: 7 دوائر انتخابية، 140 مترشحًا.

المنوفية: 6 دوائر انتخابية، 125 مترشحًا.

كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية، 88 مترشحًا.

الشرقية: 9 دوائر انتخابية، 253 مترشحًا.

دمياط: دائرتان انتخابيتان، 39 مترشحًا.

بورسعيد: دائرتان انتخابيتان، 20 مترشحًا.

الإسماعيلية: 3 دوائر انتخابية، 36 مترشحًا.

السويس: دائرة انتخابية واحدة، 18 مترشحًا.

جنوب سيناء: دائرتان انتخابيتان، 15 مترشحًا.

شمال سيناء: دائرتان انتخابيتان، 12 مترشحًا.

نظام القائمة مخصص له 142 مقعدًا، وترشحت قائمة واحدة تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر، مقسمة إلى قائمتين: الأولى بعدد 40 مرشحًا، والثانية بعدد 102 مرشحًا.

تفاعل الشباب وخدمة الناخبين

شهدت اللجان تنظيمًا عالي المستوى، حيث ساعد الشباب كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى أقرب بوابة انتخابية وتسهيل عملية الإدلاء بالصوت، وهو ما ساهم في انتظام عملية التصويت وتخفيف أي ازدحام محتمل أمام اللجان.

وأكدت مصادر من اللجان الانتخابية أن الإقبال مستمر منذ الصباح، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بمراعاة الاحتياجات الخاصة لكبار السن، مع توفير الكراسي المتحركة والدعم اللوجستي المناسب داخل اللجان.