نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبعينية تتحدى العمر وتحرص على المشاركة في انتخابات النواب 2025 بحدائق القبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت سيدة مسنة في السبعينات من عمرها على التوجه إلى إحدى لجان مدارس حدائق القبة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات بالنسبة لها أصبحت عادة ممتدة منذ سنوات طويلة، وقالت: "طول عمري بحضر انتخابات"، في إشارة إلى حرصها على دعم وطنها والمساهمة في العملية الديمقراطية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي بدأت اليوم الإثنين، ويشارك فيها المصريون بالداخل في 13 محافظة تشمل القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء، موزعة على 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية.

ويخوض الانتخابات بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، بينما خصصت 142 مقعدًا لنظام القوائم في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا، حيث تخوض المنافسة قائمة واحدة باسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

ويستمر الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، مع ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.

رسالة واضحة من كبار السن



إقبال السيدة المسنة يعكس حرص كبار السن على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في رسم مستقبل البرلمان، ويشكل رسالة قوية عن أهمية المشاركة الإيجابية والالتزام بالواجب الوطني في كل مرحلة انتخابية.