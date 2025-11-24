نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قراران جمهوريان بتعديل أحكام إنشاء جامعتي سفنكس واللوتس وإضافة كليات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرارين جمهوريين صادرين عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتعلقان بتعديل أحكام إنشاء جامعتين خاصتين هما جامعة سفنكس وجامعة اللوتس.

وجاء القرار الأول، رقم 671 لسنة 2025، لتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 بشأن إنشاء جامعة سفنكس، حيث نص على إضافة كلية جديدة للجامعة وهي: كلية الطب.

ويشترط بدء الدراسة بهذه الكلية إنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي والحصول على موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.

أما القرار الثاني، رقم 668 لسنة 2025، فقد عدل أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019 بشأن إنشاء جامعة اللوتس، حيث تم استبدال البند (9) بالمادة الرابعة ليصبح كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه القرارات في إطار تطوير منظومة التعليم العالي الخاص وإضافة تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل والارتقاء بجودة التعليم الجامعي الخاص في مصر.