نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- توافد الناخبين على مدرسة عابدين الثانوية بنات في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة مدرسة عابدين الثانوية بنات بحي عابدين في القاهرة، توافدًا كثيفًا للناخبين منذ صباح اليوم الاثنين، للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وانتشرت مجموعة من الشباب المتطوعين لمساعدة كبار السن على الوصول إلى لجانهم، في إطار توفير سبل تسهيل العملية الانتخابية وضمان وصول الجميع إلى صناديق الاقتراع بسهولة ويسر.

وتُجرى المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة تشمل القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية.

ويتنافس في النظام الفردي 1316 مرشحًا، إضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا، مخصصة لنظام القوائم وتشمل 142 مقعدًا.

ويستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، مع تخصيص ساعة راحة من 3 إلى 4 عصرًا، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

شهدت اللجنة أجواء من الانضباط والتنظيم، وسط حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.