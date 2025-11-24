نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر الاثنين 24 نوفمبر 2025.. تراجع عالمي يضغط على السوق المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر الاثنين 24 نوفمبر 2025.. تراجع عالمي يضغط على السوق المحلي

شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الاثنين 24-11-2025 تحديثات جديدة داخل محال الصاغة، وذلك بعد تسجيل البورصة العالمية تراجعًا طفيفًا انعكس مباشرة على أسعار سبائك الذهب خاصة من نوع BTC.

ووفقًا لآخر بيانات صادرة عن شعبة الذهب والمشغولات الذهبية ومؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث وتقارير سوق الذهب، جاءت الأسعار كالتالي:

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

سجلت سبيكة الذهب BTC وزن جرام واحد 6436 جنيهًا بعد إضافة المصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 15902 جنيه للسبيكة الواحدة.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 31680 جنيهًا بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

وصل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات إلى 63330 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا

بلغ سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا 126620 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا

سجلت سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 316400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

وصل سعر سبيكة الذهب 100 جرام داخل محال الصاغة إلى 632600 جنيه.

تحسين الخدمات اللوجستية وتعزيز التنافسية

أكد رئيس شعبة الذهب أن تبسيط الإجراءات اللوجستية وتقليل البيروقراطية يمثلان عنصرين أساسيين في خطة دعم المصدرين مع استهداف تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030 وذلك ضمن رؤية طموحة تسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الذهب والمجوهرات بما يضمن الحفاظ على مستويات التصدير المرتفعة ووضع القطاع على مسار مستدام للنمو.

توقعات تصديرية تاريخية

وتوقع واصف أن تتجاوز صادرات القطاع حاجز 7.050 مليار دولار بنهاية عام 2025 لتسجل أعلى مستوى تصديري في تاريخ صناعة الذهب والمجوهرات في مصر مشددًا على أهمية التوسع في تصدير المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك وزيادة انتشار المشغولات المصرية عالميًا من خلال الاستعانة بمكاتب تسويق دولية إذا لزم الأمر خاصة أن الصناعة المحلية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة وأصبحت قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.