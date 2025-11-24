نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يصل أنجولا نيابة عن الرئيس السيسي للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي والأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، إلى جمهورية أنجولا، قادمًا من جنوب إفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي تُعقد في العاصمة لواندا على مدار يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

يرافق رئيس الوزراء الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين إفريقيا وأوروبا.

المشاركة الرسمية لمصر في القمة

يمثل الدكتور مصطفى مدبولي مصر نيابة عن الرئيس السيسي في فعاليات القمة، حيث من المقرر أن يشارك اليوم في الجلسة الافتتاحية للقمة. كما سيلقي كلمة مصر خلال الجلسة العامة الأولى للقمة، والتي تحمل عنوان "السلام والأمان والحوكمة والتعددية"، مؤكدًا الدور المصري في دعم السلام والاستقرار في القارة الأفريقية وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدولي

سيعقد رئيس الوزراء عدة لقاءات ثنائية مع قادة الدول والحكومات المشاركة في القمة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة تشمل التنمية الاقتصادية، الهجرة، الأمن الإقليمي، والحوكمة الرشيدة.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات الثنائية مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين، بما يخدم مصالح مصر والقارة.

تعزيز حضور مصر الدولي

تشارك مصر في القمة ضمن جهودها لتأكيد مكانتها كقوة فاعلة على الساحة الأفريقية والدولية، مع التركيز على المبادرات التنموية والاستراتيجية المشتركة، بما يعكس رؤية القيادة السياسية لتعزيز الشراكة بين إفريقيا وأوروبا في مجالات السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.