نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025.. أمطار تمتد إلى القاهرة وتحذيرات للبحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعات الطقس اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025.. أمطار تمتد إلى القاهرة وتحذيرات للبحر الأحمر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أحدث صور الأقمار الصناعية، والتي تشير إلى بدء تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

فرص سقوط الأمطار



أوضحت الأرصاد أنه مع تقدم الوقت تتجه السحب المنخفضة والمتوسطة إلى داخل البلاد، ما يزيد فرص سقوط الأمطار على شمال مصر حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء.

كما تتعرض مناطق من البحر الأحمر لأمطار متوسطة ورعدية قد تصل إلى حد السيول خاصة في:

حلايب – شلاتين – مرسى علم.

حالة الطقس اليوم



يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، بينما يصبح معتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 17 – العظمى 27

العاصمة الإدارية: 15 – 28

6 أكتوبر: 15 – 27

بنها: 16 – 26

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: 17 – 26

وادي النطرون: 16 – 27

كفر الشيخ: 17 – 26

المنصورة: 16 – 26

الزقازيق: 17 – 27

شبين الكوم: 16 – 27

طنطا: 16 – 26

السواحل الشمالية:

دمياط: 17 – 25

بورسعيد: 18 – 26

الإسكندرية: 17 – 24

العلمين: 16 – 23

مطروح: 16 – 22

السلوم: 15 – 23

سيوة: 14 – 24

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية: 14 – 27

السويس: 16 – 27

العريش: 15 – 27

رفح: 13 – 26

جنوب سيناء:

رأس سدر: 15 – 27

نخل: 13 – 28

سانت كاترين: 11 – 22

الطور: 16 – 27

طابا: 15 – 28

شرم الشيخ: 22 – 30

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: 19 – 29

مرسى علم: 19 – 30

شلاتين: 25 – 30

حلايب: 25 – 29

أبو رماد: 24 – 29

رأس حدربة: 24 – 27

شمال الصعيد:

الفيوم: 16 – 27

بني سويف: 15 – 27

المنيا: 14 – 26

جنوب الصعيد:

أسيوط: 14 – 27

سوهاج: 17 – 31

قنا: 18 – 32

الأقصر: 17 – 31

أسوان: 18 – 32

الوادى الجديد: 15 – 30

أبو سمبل: 19 – 31