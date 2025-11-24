نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيدة انتصار السيسي تُدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن المرحلة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، بصوتها في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك ظهر اليوم الاثنين، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الاستحقاق الانتخابي، والتي تُجرى داخل مصر على مدار يومي 24 و25 نوفمبر وسط متابعة واسعة وإقبال متزايد من المواطنين في مختلف المحافظات.

شهدت عملية التصويت حضورًا إعلاميًا مكثفًا، حيث حرصت عدسات القنوات والصحف على توثيق لحظة وصول السيدة انتصار السيسي إلى مقر اللجنة للإدلاء بصوتها، في مشهد يعكس دعمها الكامل للمشاركة السياسية وتشجيع المواطنين على ممارسة دورهم الوطني في اختيار ممثليهم داخل البرلمان.

رسالة دعم للمشاركة السياسية

جاء حضور السيدة انتصار السيسي إلى لجنة الاقتراع كجزء من الرسائل الرمزية المهمة التي تؤكد أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية. وتشير هذه الخطوة إلى دعم القيادة السياسية لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال اختيار نوابهم في مجلس النواب الجديد.

انطلاق المرحلة الثانية للانتخابات في 13 محافظة

وتشهد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب إقبالًا ملحوظًا منذ فتح اللجان أبوابها في التاسعة صباحًا، حيث تجرى الانتخابات في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، تشمل:

القاهرة

القليوبية

الدقهلية

الغربية

المنوفية

كفر الشيخ

الشرقية

دمياط

بورسعيد

الإسماعيلية

السويس

جنوب سيناء

شمال سيناء

وتضم هذه المحافظات 73 دائرة انتخابية تشمل 5287 لجنة يتنافس بها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إضافة إلى القوائم الانتخابية الممثلة في قطاعات القاهرة الكبرى، وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

تنظيم انتخابي متكامل وإجراءات لضمان سهولة الوصول

أكدت مصادر داخل اللجان الانتخابية أن سير العملية يتم بانضباط كامل، مع توفير جميع وسائل الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان وصولهم بسهولة إلى لجانهم. كما تنتشر مجموعات من المتطوعين والشباب لمساعدة المواطنين، بما يعكس روح التعاون التي تصاحب العملية الانتخابية.

ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة وحتى الرابعة عصرًا، على أن تغلق اللجان أبوابها في نهاية اليوم قبل استئناف الجولة الثانية غدًا.