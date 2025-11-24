نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يجدد ندب "المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي" مستشارًا قضائيًّا للوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بـتجديد ندب المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة؛ للعمل مستشارًا قضائيًّا لوزارة الأوقاف لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1/ 12/ 2025م، على أن يكون الندب لبعض الوقت.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزير الأوقاف على تعزيز الجوانب القانونية داخل الوزارة، ودعم منظومة العمل المؤسسي بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة.

والوزارة ترجو له دوام التوفيق والسداد.