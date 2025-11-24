نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناخبة تدخل لجنة المطرية وهي تحمل الفجل.. موقف طريف في أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد طريف يعكس بساطة المصريين وحرصهم على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، أصرّت إحدى السيدات على دخول اللجنة الفرعية في حي المطرية بالقاهرة للإدلاء بصوتها، وهي تحمل في يديها ربطة من نبات الفجل عقب انتهائها مباشرة من شراء احتياجاتها من السوق.

وأكدت السيدة أنها بمجرد انتهاء التسوق قررت التوجه فورًا للاستعلام عن لجنتها الانتخابية والإدلاء بصوتها دون تأجيل، معتبرة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا بد من أدائه أيًا كانت الظروف، وأن حرصها على الحضور فورًا يعكس رغبتها في دعم العملية الديمقراطية.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تشهد مشاركة واسعة

ويواصل المصريون في الداخل التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية.

ويتنافس في النظام الفردي 1316 مرشحًا، إلى جانب القائمة المخصصة لقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وقطاع شرق الدلتا.

وتجري عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تستقبل اللجان الناخبين من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة للراحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.

صور للناخبة أثناء دخول لجنة المطرية وهي تحمل الفجل

وأظهرت الصور الناخبة وهي تتوجه إلى اللجنة حاملة نبات الفجل، بينما يتعامل مسؤولو اللجنة معها بكل ترحاب، في مشهد حيوي يعكس طبيعة المشاركة الشعبية وتنوع الفئات الحاضرة للتصويت.

محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين في كل محافظة:

وتضم المرحلة الثانية محافظات:

القاهرة – 19 دائرة انتخابية / 205 مترشحين

القليوبية – 6 دوائر / 71 مترشحًا

الدقهلية – 10 دوائر / 288 مترشحًا

الغربية – 7 دوائر / 140 مترشحًا

المنوفية – 6 دوائر / 125 مترشحًا

كفر الشيخ – 4 دوائر / 88 مترشحًا

الشرقية – 9 دوائر / 253 مترشحًا

دمياط – دائرتان / 39 مترشحًا

بورسعيد – دائرتان / 20 مترشحًا

الإسماعيلية – 3 دوائر / 36 مترشحًا

السويس – دائرة واحدة / 18 مترشحًا

جنوب سيناء – دائرتان / 15 مترشحًا

شمال سيناء – دائرتان / 12 مترشحًا

نظام القوائم في انتخابات مجلس النواب 2025



ويُخصص 142 مقعدًا لنظام القائمة، حيث تتنافس قائمة واحدة في الدائرتين المخصصتين للقوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، وتشمل قائمة تضم 40 مرشحًا وأخرى تضم 102 مرشح.

ويعكس هذا المشهد الطريف للناخبة داخل لجنة المطرية روح المشاركة الشعبية، والتزام المواطنين بالحضور إلى اللجان مهما كانت انشغالاتهم، بما يؤكد نجاح العملية الانتخابية في جذب شرائح واسعة من المجتمع.