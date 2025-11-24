الارشيف / أخبار مصرية

أئمة الأوقاف يدلون بإصواتهم في انتخابات مجلس النواب

أحمد جودة - القاهرة -  بادر أئمة الأوقاف إلى الإدلاء بأصواتهم في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025م، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسئولية دينية ومجتمعية، داعين جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري بإيجابية ووعي.

وأكدت الوزارة أن حضور الأئمة في هذا الاستحقاق يأتي من منطلق دورهم التوعوي في دعم المشاركة الواعية، والتأكيد أن بناء الأوطان لا يستقيم إلا بمساهمة جميع أبنائها، وأن صوت كل مواطن يمثل لبنة أساسية في تشكيل مؤسسات الدولة وتعزيز استقرارها.

كما شددت الوزارة على أن دور منسوبيها ينحصر في التوعية بأهمية المشاركة دون أي انحياز لمرشح أو قائمة، ودون استخدام دور العبادة أو الوظيفة الدينية في الشأن الانتخابي؛ حفاظًا على قدسية رسالة المسجد، وترسيخًا لقيم الحياد والمواطنة واحترام الإرادة الشعبية.

وتشيد الوزارة بروح المسئولية التي ظهر بها الأئمة في التزامهم بهذا النهج، مؤكدة أن المشاركة الواعية تعكس صورة إيجابية للدور المجتمعي لعلماء الدين، وتسهم في دعم الاستقرار ودفع مسيرة البناء والتنمية.

حفظ الله مصر وشعبها، ووفق أبناءها لما فيه خير الوطن ورفعة شأنه.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

