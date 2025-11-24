نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رقمًا ساخنًا وبريدًا إلكترونيًا لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة خلال انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهودها لضمان أعلى درجات الشفافية والانضباط خلال سير انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ الساعات الأولى لانطلاق التصويت عن فتح قنوات اتصال مباشرة تعمل على مدار الساعة، بهدف تمكين وسائل الإعلام وممثلي المرشحين والناخبين من التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية.

الخط الساخن 19826 للتواصل المباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات



وأكدت الهيئة أنها خصصت الخط الساخن 19826 لاستقبال البلاغات والمتابعة اللحظية لأي واقعة قد تطرأ داخل اللجان أو في محيطها، وذلك لتسهيل التواصل وتوفير قناة رسمية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين والمرشحين ومتابعي العملية الانتخابية.

كما أعلنت الهيئة عن تخصيص البريد الإلكتروني الرسمي:

[email protected]

لتلقي الاستفسارات أو أي شكاوى متعلقة بإجراءات التصويت أو سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

منظومة رقابية لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية



وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة رقابية متكاملة تعتمدها الهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز الثقة في الانتخابات وتأكيد التزامها بمبدأ الشفافية، من خلال توفير آليات واضحة وسريعة لرصد الشكاوى والتعامل معها بشكل فوري ودقيق.

تصريحات المستشار أحمد بنداري حول آلية تلقي الشكاوى



وخلال مؤتمر صحفي عقد قبل قليل، أوضح المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة وفرت وسائل اتصال متعددة لكل أطراف العملية الانتخابية، بما يضمن استجابة فورية لأي ملاحظات بشأن سير التصويت.

وأشار إلى أن فرق المتابعة المختصة تتلقى الشكاوى وتتعامل معها مباشرة، مما يضمن سلامة العملية الانتخابية واحترام حقوق جميع المشاركين.

كما شدد المستشار بنداري على أن القانون يمنح أي مرشح أو طرف في العملية الانتخابية الحق في تقديم شكوى بالطريق القانوني والرسمـي، مؤكدًا أن نشر الشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يُعتد به قانونيًا، مشيرًا إلى أن التظلمات تُقدم إلى اللجان العامة بكل دائرة انتخابية أو إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى إمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

وأكد رئيس غرفة العمليات المركزية أن الهيئة تتابع بدقة كل ما يرد إليها من بلاغات واستفسارات، وتتعامل معها على مدار الساعة بما يكفل سلامة ونزاهة العملية الانتخابية في كافة مراحلها.