نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبداللطيف يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السفير إريك شوفالييه، سفير دولة فرنسا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير التعليم الفني والمشروعات التعليمية المشتركة.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على توسيع الشراكات الدولية الداعمة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون مع الجانب الفرنسي، خاصة في مجالات تطوير مناهج التعليم الفني، والإشراف الأكاديمي، وتأهيل المعلمين، بهدف منح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليا تتيح لهم فرص عمل داخل أو خارج مصر.

واستعرض السيد الوزير نموذج التعاون الناجح مع الجانب الإيطالي، موضحًا أنه من المقرر أن يتم توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في مجالات متعددة وفقا لأفضل المعايير الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على إطلاق شراكة مماثلة مع فرنسا، في ظل اهتمام الدولة المصرية بالارتقاء بجودة التعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبه، أشاد السفير إريك شوفالييه برؤية مصر الطموحة لتطوير التعليم الفني، مؤكدا حرص الجانب الفرنسي على استكشاف الفرص وآفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الهام.

وشهد اللقاء أيضًا بحث سبل دعم المشروعات التعليمية المشتركة، ومن بينها دعم المدارس التي تعتمد اللغة الفرنسية كلغة أولى وتوسيع نطاق التعاون بين المعلمين والخبراء من البلدين.

وقد حضر اللقاء، دافيد سادوليه مستشار التعاون والنشاط الثقافي ومدير المعهد الفرنسي بمصر، ودانيال رينيو ملحق التعاون التعليمي، وجيروم تورون نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، ومن جانب وزارة التربية والتعليم الدكتورة هانم أحمد مستشار وزير التربية والتعليم للتعاون الدولي والاتفاقيات.