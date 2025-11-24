نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥.

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري الهام، لما يمثله من ترسيخ لمبدأ المشاركة الشعبية.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية المشاركة الفعالة لجميع المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري، باعتباره واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لمسئولياته تجاه الوطن، وبما يساهم في بناء مستقبل أفضل واختيار ممثلي الشعب القادرين على خدمة قضايا الوطن والمواطنين.

وأشار سيادته إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتوفير كل سبل النجاح لهذا الاستحقاق الهام.

و أعرب سيادته عن خالص الشكر والتقدير للجان الوطنية المشرفة على الانتخابات، وقضاة مصر الأجلاء على مجهوداتهم الكبيرة في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، كما أعرب سيادته عن تقديره لوزارة الداخلية على جهودها في تأمين اللجان وتوفير مناخ آمن وهادئ للناخبين لممارسة حقهم الدستوري.

وجدير يالذكر، أن عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة حالة منظومة الرى والصرف بمحافظة الفيوم، وخاصة بنطاق قرية منية الحيط بمركز اطسا بالفيوم.

وتم خلال الإجتماع عرض استعدادات الوزارة لتنفيذ خطة التطهيرات والصيانة للمنظومة المائية بمحافظة الفيوم خلال فترة السدة الشتوية، حيث سيتم تنفيذ أعمال تطهيرات للترع، ونزع حشائش وتجريف مصارف، وتطهير التغطيات والسحارات واسفل الكبارى، وتطهير مص وطرد محطات الرفع، وصيانة الكبارى، وإزالة التعديات والمخالفات.

كما تم خلال الإجتماع عرض موقف المناسيب والتصرفات بمصرف خور النيل ومصرف حوض الغرب، حيث قامت أجهزة الوزارة المعنية بالتعامل الفورى من انسداد السحارة الواقعة على مصرف خور النيل، والناتجة عن بعض المخلفات، حيث تم تسليك السحارة وخفض المناسيب واعادتها لوضعها الطبيعى.

كما حدث ارتفاع فى مناسيب المياه بمصرف حوض الغرب، وقامت أجهزة الوزارة على الفور بإجراء الصيانة اللازمة للمصرف وإعادة المناسيب لوضعها الطبيعى.

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام هيئة الصرف ومصلحة الري ومعهد بحوث الصرف بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن حلول عاجلة واخرى بعيدة المدى لحسم أى تحديات لمنظومتى الرى والصرف بزمام مصرفى خور النيل وحوض الغرب، وتعزيز قدرة المصرفين على امرار التصرفات المائية بهما بكفاءة مع تحقيق المناسيب الآمنة بهما، مع الحفاظ على جسور المصرفين.

كما وجه سيادته بقيام هيئة الصرف بالإفادة بخطة الصيانة والبرنامج الزمني للمرور على جميع مصارف المنطقة (مصرف خور النيل - مصرف حوض الغرب- مصرف الوادي...وغيرها).