نقيب المحامين يستقبل وفد كلية الحقوق بجامعة أسيوط.. ويؤكد حرص النقابة على دعم الطلاب وتطوير التدريب القانوني

استقبل الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، وفدًا من كلية الحقوق بجامعة أسيوط، ضم الدكتور دويب حسن صابر عميد الكلية، والدكتور رجب محمد السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معمر رتيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعددًا من أعضاء الهيئة المعاونة، إلى جانب مجموعة من طلاب الكلية.

وفي مستهل اللقاء، رحب نقيب المحامين بالوفد، معبرا عن سعادته بالزيارة، قائلًا: «نسعد بطلاب كلية الحقوق التي نعد أنفسنا جزءًا منها، وجامعة أسيوط من الجامعات العريقة».

وأوضح أن الزيارة تُعد حدثا مميزًا بتاريخ النقابة، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والطلاب، وحرص النقابة على دعم الطلاب وتطوير التدريب القانوني.

ووجه نقيب المحامين، مجموعة من النصائح للطلاب بشأن مستقبلهم المهني، مؤكدًا ضرورة التزود بالعلم والثقافة، ومواكبة التحول الرقمي والتطور الكبير في إجراءات التقاضي، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتسخيره لخدمة المحامي.

كما أشاد بدور كلية الحقوق بجامعة أسيوط وقياداتها في الارتقاء بمستوى الطالب العملي والنظري عبر الجولات الميدانية والزيارات المختلفة.

من جانبه، وجه الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط الشكر لنقيب المحامين، قائلًا: "نرى أمامنا نقيبًا متكاملًا له مجهود واضح في تطوير النقابة ومهنة المحاماة".

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة نقابة المحامين، شاكرين النقيب على حسن الاستقبال وسعة صدره في الرد على استفساراتهم، ومثمنين دور الكلية في تنظيم مثل هذه الزيارات التي تثري الجانب العملي لديهم.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع؛ حيث أهدى نقيب المحامين درع النقابة للدكتور دويب صابر، فيما قدم عميد الكلية درع كلية الحقوق تقديرًا لجهود النقيب في خدمة المحامين ورسالة المحاماة السامية.

حضر اللقاء الأستاذ محمد الكسار وكيل النقابة، والأستاذ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق، والدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأستاذ محسن لطفي أمين الصندوق المساعد، والأستاذ محمد كركاب عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذ السيد جابر عضو مجلس النقابة العامة والأستاذ إبراهيم فؤاد عضو مجلس النقابة العامة.

