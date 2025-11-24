نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يستقبل نظيره الإيطالي بالقاهرة استعدادًا لإطلاق أكبر شراكة في التعليم الفني غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم بمطار القاهرة الدولي، نظيره الإيطالي الدكتور جوزيبي فالديتارا، في مستهل زيارته الرسمية إلى مصر للمشاركة في مراسم توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة تُطلق غدًا أكبر شراكة تعليمية بين البلدين في مجال التعليم الفني.

وتتضمن الشراكة الجديدة إنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في عدد من التخصصات الفنية، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها نقلة غير مسبوقة لتعزيز مسار التعليم الفني وتوسيع نطاق التدريب القائم على المهارات الحديثة.

وعقب الاستقبال، عقد الوزيران جلسة مباحثات رحّب خلالها الدكتور محمد عبد اللطيف بوزير التعليم الإيطالي، مؤكدًا أن التعاون المرتقب يعكس عمق العلاقات بين الجانبين، ويدعم توجه الدولة نحو تطوير التعليم الفني كمسار جاذب يلبي احتياجات سوق العمل.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن بروتوكولات التعاون المقرر توقيعها غدًا تمثل مرحلة جديدة في توسيع نماذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يساهم في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

من جانبه، أشاد وزير التعليم الإيطالي بالتطور الملحوظ في منظومة التعليم الفني بمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا تقدير بلاده للجهود المبذولة لجعل هذا المسار جزءًا أساسيًا من بناء المهارات والتنمية الاقتصادية، ومضيفًا أن حجم التعاون الحالي يعكس إرادة مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

واتفق الجانبان على أن التجربة المصرية الإيطالية في التعليم الفني أصبحت نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة، مؤكدين استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة لدعم برامج التدريب وتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات جديدة في هذا الإطار.

وحضر اللقاء السفير أوغسطين باليس، السفير الإيطالي بالقاهرة، إلى جانب قيادات وزارة التربية والتعليم، وفي مقدمتهم الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

