نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع نظيرته السلوفينية على هامش القمة الإفريقية الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين 24 نوفمبر، مباحثات مع السيدة تانيا فايون، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا، وذلك خلال مشاركته في القمة الإفريقية الأوروبية المنعقدة في أنجولا.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، مشيرًا إلى حرص الجانبين على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، إلى جانب العمل على دراسة تسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين لدعم السياحة وتسهيل حركة رجال الأعمال.

ورحب وزير الخارجية بنتائج الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التي استضافتها ليوبليانا عام 2024، معربًا عن تطلع القاهرة لاحتضان دورتها الثالثة خلال العام الجاري، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الثنائي.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري عبر إنشاء خط نقل بحري يسهّل وصول الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال سلوفينيا، مع بحث توسيع التعاون القائم بين ميناءي كوبر والإسكندرية ليشمل موانئ إضافية مثل العين السخنة ودمياط.

وفي مجال الطاقة، شدد الوزير عبد العاطي على اهتمام مصر بالتعاون في مشروعات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول وتصديرهما إلى أوروبا، فضلًا عن تعزيز التنسيق في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، خاصة فيما يتعلق بملفات الهجرة واللاجئين والطاقة والبيئة.

كما تبادل الجانبان الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير، وتهيئة الظروف لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار وضمان أمن المدنيين داخل القطاع. كما استعرض الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.