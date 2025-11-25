نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاء الحصر بالمحافظات.. تعرف على قيمة الإيجار القديم لوحدتك وفق التصنيف الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت لجان الحصر في عدد من المحافظات أعمالها المتعلقة بتصنيف المناطق والوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لإعلان النتائج رسميًا في الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقًا للضوابط التي نص عليها القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأكد القانون أن الخطوة التالية بعد اعتماد نتائج الحصر هي إعلان وحدات الإدارة المحلية للتصنيفات الجديدة داخل كل محافظة، حتى يتمكن المواطنون من معرفة الفئة التي تندرج تحتها وحداتهم السكنية وما سيترتب عليها من قيمة إيجارية جديدة.

تقسيم المناطق لثلاث فئات.. أساس تحديد الإيجار الجديد

ووفقًا للقانون، تتولى اللجان التي يشكلها المحافظ المختص تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

ويأتي التصنيف بناءً على مجموعة من المعايير، أبرزها الموقع الجغرافي، جودة البناء، متوسط المساحات، نوعية المرافق، شبكة الطرق، ووسائل المواصلات، إضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية المتوفرة.

كما يأخذ التصنيف في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية والخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية، لضمان تحقيق العدالة بين مختلف مناطق المحافظة.

مدة عمل اللجان وإعلان النتائج

وتوضح المادة (3) من القانون أن مدة عمل هذه اللجان تمتد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مدها مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبعد انتهاء أعمال الحصر، يصدر المحافظ المختص قرارًا نهائيًا بالتصنيفات الجديدة، يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه للمواطنين داخل وحدات الإدارة المحلية.

القيمة الإيجارية بعد التصنيف.. اعرف هتدفع كام

ونصت المادة (4) على بدء تطبيق القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، على النحو التالي:

في المناطق المتميزة، يتم تحديد القيمة الإيجارية بـ 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية، تكون الأجرة القانونية 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 400 جنيه للوحدات المتوسطة و250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية.

سداد الأجرة الحالية لحين انتهاء الحصر

وبحسب القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة موحدة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر وإعلان التصنيف الرسمي.

وبعد نشر قرار المحافظ، يبدأ المستأجر بسداد أي فروق مالية مستحقة وفق أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة واحتياجات المواطنين.