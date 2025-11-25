نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طوابير كثيفة أمام لجان التجمع الخامس قبل انطلاق التصويت في ثاني أيام انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الاقتراع بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة صباح اليوم الثلاثاء توافدًا ملحوظًا من المواطنين قبل دقائق من فتح اللجان في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

واصطف العشرات أمام المدارس والمقار الانتخابية في طوابير امتدت خارج البوابات الرئيسية، وسط أجواء إيجابية تعكس حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وعملت الجهات المعنية على تجهيز المقرات الانتخابية مبكرًا، مع انتشار أفراد الأمن لتنظيم حركة دخول الناخبين والحفاظ على الانضباط داخل وخارج اللجان، بالتزامن مع تواجد فرق من هيئة الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية عند الضرورة.

وبدا واضحًا تنوع الفئات المشاركة في الإقبال الصباحي، حيث ضمت الطوابير فئات عمرية مختلفة من الشباب وكبار السن والنساء، في مشهد يعكس اهتمام سكان القاهرة الجديدة بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

تفاصيل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وبدأ التصويت للمصريين بالداخل أمس الإثنين 24 نوفمبر في المرحلة الثانية للانتخابات، والتي تُجرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، في 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية تشمل 5287 لجنة فرعية.

وتستقبل اللجان الناخبين من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.

المحافظات الـ13 المشاركة في المرحلة الثانية

تشمل محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء. ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على مقاعد الدوائر المختلفة.

مقاعد القائمة

وتخصص للانتخاب بنظام القوائم 142 مقعدًا، وتخوض الانتخابات في دائرتي القوائم القائمة الوطنية من أجل مصر بقائمتين تضم إحداهما 40 مرشحًا والأخرى 102 مرشح.