نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار غزيرة تضرب شمال سيناء والمحافظة ترفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع الطقس السيئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد محافظة شمال سيناء منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء هطولًا غزيرًا للأمطار، مصحوبًا بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما دفع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى رفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر.

وظهرت تجمعات كبيرة لمياه الأمطار في شوارع العريش وعدد من المناطق المختلفة، بينما تعمل فرق الطوارئ على تكثيف جهودها لتصريف المياه وتيسير حركة السير.

غرف عمليات تعمل على مدار الساعة

وأعلن اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، مع تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المختلفة.

وتتابع الغرف تطورات الحالة الجوية لحظة بلحظة، لضمان التدخل السريع في حال حدوث أي طارئ أو إغلاق مؤقت لبعض الطرق.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة للطرق السريعة والغير ممهدة، والتواصل بشكل مستمر مع غرف العمليات في وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء وهيئة الأرصاد الجوية، لضمان اتخاذ قرارات فورية عند الحاجة.

تحذيرات للمواطنين وتواجد ميداني مكثف

ودعت الجهات التنفيذية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنقل، خاصة خلال فترات تساقط الأمطار، مع تجنّب القيادة بسرعة عالية، والابتعاد عن المناطق المنخفضة التي قد تتعرض لتجمعات المياه أو فرص لتشكُّل السيول.

وتواجدت فرق الصرف الصحي في الشوارع الرئيسية والفرعية لمتابعة أماكن تراكم الأمطار والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة من المواطنين، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات واستمرار حركة المرور دون تعطّل.

توقعات الأرصاد باستمرار عدم الاستقرار

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار موجة عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة، مع احتمالية امتداد الأمطار إلى مدن أخرى داخل شبه جزيرة سيناء، ما يستدعي استمرار العمل بخطط الطوارئ المعلنة مسبقًا.