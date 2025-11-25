نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انطلاق اليوم الثاني من التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل عملية التصويت في اليوم الثاني بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل لجان الاقتراع بمحافظات المرحلة الثانية، حيث شهدت اللجان فتح أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لتيسير سير العملية الانتخابية.

وتُجرى المرحلة الثانية في 13 محافظة تشمل 73 دائرة انتخابية وتضم 5287 لجنة فرعية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، بالإضافة إلى قائمة انتخابية واحدة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتستمر عملية الاقتراع حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة عصرًا حتى الرابعة، بينما تتابع غرف العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات سير التصويت لحظة بلحظة لضمان الالتزام بالتعليمات والإجراءات التنظيمية.

محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات

تشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء.

وشهدت هذه المحافظات استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية دون معوقات، مع انتشار عناصر الأمن لتأمين محيط اللجان.

142 مقعدًا بنظام القائمة

وتُخصص 142 مقعدًا للانتخاب بنظام القوائم، وتخوضها قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتين، تضم الأولى 40 مرشحًا والثانية 102 مرشح.

الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي

وانطلقت الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية يوم الخميس 6 نوفمبر، قبل أن تتوقف الخميس الماضي مع بدء فترة الصمت الانتخابي؛ لإتاحة الفرصة للناخبين لحسن اختيار ممثليهم داخل البرلمان.