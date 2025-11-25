نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمشاركة وزارتي التعليم والفنون والأكاديميات الإيطالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، احتفالية توقيع بروتوكولات تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بحضور وزارة التربية والتعليم الفني وعدد من الجهات المحلية، بالإضافة إلى مشاركة الأكاديميات الإيطالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الفني التطبيقي وربط الطلاب بسوق العمل.

تفاصيل احتفالية توقيع البروتوكولات

أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تمكنت من تحقيق معدلات إنجاز متميزة في إنشاء وتطوير مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل حدثًا تاريخيًا في مسيرة التعليم الفني بمصر.

وأشار الوزير إلى أن البروتوكولات تهدف إلى تطوير المناهج الدراسية، وتأهيل الكوادر التعليمية، وربط الطلاب بالتدريب العملي في بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث المعايير الدولية.

الشراكة مع الأكاديميات الإيطالية

تأتي مشاركة الأكاديميات الإيطالية في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، حيث ستركز الاتفاقيات على تدريب المعلمين، وتقديم برامج تعليمية متقدمة، وتوفير فرص للتطبيق العملي للتكنولوجيا داخل المدارس، بما يرفع من كفاءة الطلاب ويجعلهم أكثر استعدادًا لسوق العمل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل المحلي والدولي، وذلك في ضوء توجه الحكومة لدعم الكفاءات الوطنية وتنمية المهارات العملية لدى الشباب.