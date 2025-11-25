نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصطفى مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي في صدارة أولويات الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية بين وزارة التربية والتعليم الفني وعدد من الجهات المحلية والأكاديميات الإيطالية، أن الدولة المصرية تضع التعليم الفني والتكنولوجي في صدارة أولوياتها، مشددًا على أن التعاون بين مصر وإيطاليا يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة الاستراتيجية في المجال التعليمي والتكنولوجي.

توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أوضح جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم الإيطالي، أن توقيع البروتوكولات يهدف إلى إطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في العديد من التخصصات، وهو تعاون مثمر بين مصر وإيطاليا يركز على تقديم أنشطة تعليمية متطورة تعود بالنفع على البلدين.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن الربط بين المسارين التعليمي والفني يسهم بشكل مباشر في تلبية متطلبات سوق العمل، ويعزز من كفاءة الخريجين ومواءمتهم مع احتياجات القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

الإنجازات المصرية في تطوير التعليم الفني

من جانبه، صرح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حققت معدلات إنجاز متميزة في إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن توقيع الاتفاقية يمثل حدثًا تاريخيًا في مسيرة تطوير التعليم الفني في مصر.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، مع التركيز على التدريب العملي، وتأهيل الكوادر التعليمية، وربط المناهج الدراسية بأحدث المعايير الدولية.