نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انتظام التصويت في اليوم الأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، عن انتظام سير التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والذي يُجرى منذ الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل اللجان الانتخابية بالإدلاء بصوته.

وأكدت الهيئة أن جميع اللجان الفرعية والعامة تعمل بكامل طاقتها لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن، وسط متابعة دقيقة لكل إجراءات التصويت من قبل المراقبين وأعضاء الهيئة، لضمان شفافية وعدالة الانتخابات.

إجراءات الفرز بعد انتهاء التصويت

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجراءات فرز الأصوات تبدأ عقب انتهاء يوم الاقتراع، حيث يقوم رئيس كل لجنة بفصل بطاقات النظام الفردي عن بطاقات القوائم الانتخابية، وإعداد محاضر مستقلة لكل نظام.

وتتم هذه العملية بحضور أمناء اللجنة، ومندوبي المرشحين والقوائم، بالإضافة إلى ممثلي الإعلام والمتابعين والزائرين، لضمان شفافية الإجراءات الانتخابية. كما يتم تحديد الصناديق التي يبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية للتأكد من سلامة محتوياتها.

ويعلن رئيس اللجنة الفرعية العدد الحصري للأصوات، وعدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة انتخابية.

تسليم محاضر الفرز والإعلان النهائي

بعد الانتهاء من فرز الأصوات، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة، الذي يقوم بدوره بإعلان العدد الحصري للأصوات لكل لجنة عامة.

كما أشارت الهيئة إلى أن اللجان العامة تتلقى الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات خلال مدة أقصاها 24 ساعة من إعلان النتائج، وتقوم الهيئة بفصل هذه الطعون خلال 24 ساعة من استلامها، على أن يتم إخطار المتظلم بنتيجة قرارها في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من صدوره.

محافظات المرحلة الثانية وعدد اللجان

ويشارك المصريون في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، ويتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي بالإضافة إلى القوائم الانتخابية بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

وتضم محافظات المرحلة الثانية:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية، 205 مترشحًا.

القليوبية: 6 دوائر، 71 مترشحًا.

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مترشحًا.

الغربية: 7 دوائر، 140 مترشحًا.

المنوفية: 6 دوائر، 125 مترشحًا.

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مترشحًا.

الشرقية: 9 دوائر، 253 مترشحًا.

دمياط: دائرتين، 39 مترشحًا.

بورسعيد: دائرتين، 20 مترشحًا.

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مترشحًا.

السويس: دائرة واحدة، 18 مترشحًا.

جنوب سيناء: دائرتين، 15 مترشحًا.

شمال سيناء: دائرتين، 12 مترشحًا.

ويخصص نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا، حيث ترشحت قائمة واحدة في دائرتين تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بعدد 40 مرشحًا في دائرة، و102 مرشحًا في الأخرى.

متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار متابعة مجريات العملية الانتخابية من خلال المؤتمرات الصحفية ووسائل الإعلام، لضمان اطلاع الرأي العام على آخر المستجدات بشأن اليوم الأخير من التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات النواب، وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات في جميع المحافظات المشاركة.