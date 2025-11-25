نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إقبال جماهيري كثيف على مدرسة التونسي الابتدائية بالقاهرة في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة القاهرة، وتحديدًا الدائرة الخامسة عشرة، توافدًا كبيرًا من الناخبين على مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة التونسي الابتدائية، في اليوم الثاني للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وفقًا لما رصدته غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتزايدت أعداد الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء عملية الاقتراع، في مشهد يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وتمر عملية التصويت بسلاسة داخل اللجنة، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية وتواجد عناصر التأمين لتسهيل حركة الناخبين داخل وخارج المقر الانتخابي.

متابعة غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثاني، لرصد انتظام اللجان الانتخابية وإقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم. وتقوم الغرفة برصد جميع المشاهد الميدانية لضمان شفافية العملية الانتخابية ومتابعة أي ملاحظات قد تظهر خلال سير التصويت.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

ويشارك المصريون بالداخل في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية، حيث يتنافس في النظام الفردي 1316 مرشحًا، بالإضافة إلى القوائم الانتخابية في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

وتجري المرحلة الثانية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر 2025، في محافظات:

القاهرة

القليوبية

الدقهلية

الغربية

المنوفية

كفر الشيخ

الشرقية

دمياط

بورسعيد

الإسماعيلية

السويس

جنوب سيناء

شمال سيناء

التصويت في الخارج وجدول إعلان النتائج

تم إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج على مدار يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر 2025 داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

أما التصويت في الداخل، فيتم يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر 2025. وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة، سيُجرى الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر 2025، مع إعلان نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر.

التنظيم والإجراءات داخل اللجان الانتخابية

تشهد اللجان الانتخابية تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية، مع توفير تسهيلات للناخبين كبار السن وذوي الهمم، بما في ذلك كراسي متحركة وممرات سهلة الوصول.

ويحرص فريق العمل على توفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين لضمان ممارسة حقهم الانتخابي بحرية.