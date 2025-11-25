نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي واستثمار مستدام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعليم الفني والتكنولوجي يمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والإنتاجية، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع في إعداد جيل قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق 89 مدرسة جديدة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من الجهات المحلية والأكاديميات والمعاهد الإيطالية الفنية الكبرى.

وأشار مدبولي إلى أن هذا التعاون يُجسد عمق العلاقات المصرية الإيطالية، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين لا تقتصر على الجانب التعليمي فحسب، بل تشكل نموذجًا للتكامل الاستراتيجي الذي يخدم مصالح الشعبين ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع التعليم الفني والتكنولوجي على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن إطلاق هذه المدارس يمثل بداية لمسار أوسع من الشراكات التي تستهدف تأهيل الكوادر البشرية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأعرب مدبولي عن تقديره للوزراء المصريين والقطاع الخاص الذي ساهم بفاعلية في دعم هذه الرؤية، مشيدًا بالجهود الإيطالية ممثلة في وزير التعليم والجدارة الإيطالي، البروفيسور جوزيبي فالدّيتارا، مؤكدًا أن الشراكة تعكس إرادة مشتركة لتعزيز الاستثمار في الإنسان وتبادل الخبرات بين مصر وإيطاليا.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على استمرار الحكومة في فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على الصعيد العالمي، ويضع اللبنات الأساسية لمستقبل مشرق للاقتصاد والمجتمع.