عاجل- السيسي يصدّق على قانون للبحث عن البترول وتنميته في الصحراء الشرقية

أحمد جودة - القاهرة - صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 80 لسنة 2025، الذي يمنح وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة وادي السهل بالصحراء الشرقية.

ويهدف القانون إلى تعزيز قدرات مصر في مجال الاستكشاف البترولي وتنمية الموارد الطبيعية، بما يسهم في دعم الأمن الطاقي وتنمية الصناعات المرتبطة بالطاقة في المنطقة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز الاستثمار في قطاع البترول والغاز، واستغلال الإمكانيات البترولية في الصحراء الشرقية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويزيد من احتياطات الطاقة في مصر.

