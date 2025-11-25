نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- لجان عين شمس والمطرية تقدم تسهيلات لكبار السن في اليوم الثاني للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص موظفو اللجان الفرعية في مناطق عين شمس والمطرية بالقاهرة على تقديم كافة التسهيلات للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خلال عملية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في اليوم الثاني للمرحلة الثانية من الانتخابات، التي تشمل 13 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

تسهيلات مميزة لكبار السن

ووفقًا لمصادر من داخل اللجان، فقد تم توفير مقاعد مخصصة للناخبين للاستراحة في حال عدم قدرتهم على الوقوف لفترات طويلة أثناء الانتظار أمام صناديق الاقتراع.

كما يقوم الموظفون بإحضار دفاتر تسجيل الحضور للناخبين في أماكنهم للتوقيع أمام أسمائهم، بما يخفف عنهم عناء الحركة ويراعي حالتهم الصحية.

وأكد العديد من كبار السن حرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدين أن هذه التسهيلات تشجعهم على الذهاب إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، بما يعكس وعيهم بأهمية المشاركة السياسية والمساهمة في صياغة مستقبل البلاد.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تستمر المرحلة الثانية من الانتخابات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تضم 73 دائرة انتخابية في 13 محافظة بإجمالي 5287 لجنة انتخابية، ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى القوائم الانتخابية في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط وشرق الدلتا.

وتعمل اللجان طوال اليوم من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الساعة الثالثة وحتى الرابعة مساءً للموظفين والناخبين على حد سواء.

محافظات المرحلة الثانية والمرشحون

وتضم محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات كلًا من:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

القليوبية: 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

الدقهلية: 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

الغربية: 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

المنوفية: 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

الشرقية: 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

دمياط: دائرتان انتخابيتان بها 39 مترشحًا.

بورسعيد: دائرتان انتخابيتان بها 20 مترشحًا.

الإسماعيلية: 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

السويس: دائرة واحدة بها 18 مترشحًا.

جنوب سيناء: دائرتان بهما 15 مترشحًا.

شمال سيناء: دائرتان بهما 12 مترشحًا.

قوائم الانتخابات المخصصة

ويُخصص نظام القوائم الانتخابية 142 مقعدًا في المرحلة الثانية، وقد ترشحت قائمة وطنية واحدة في دائرتين تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر"، تتألف من قائمتين، إحداهما بعدد 40 مرشحًا والأخرى بعدد 102 مرشح.

الدعاية الانتخابية وفترة الصمت

بدأت الدعاية الانتخابية للمرشحين في المرحلة الثانية يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، واستمرت حتى الخميس الماضي، مع بدء فترة الصمت الانتخابي قبل بدء التصويت لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لاختيار مرشحهم بحرية ووعي كامل دون التأثر بالدعاية الانتخابية.

مشاركة كبار السن

وقد شهدت لجان عين شمس والمطرية حضورًا كثيفًا من كبار السن، الذين أشادوا بالتسهيلات المقدمة لهم من قبل موظفي اللجان، مؤكدين أن هذه الإجراءات ساهمت في تخفيف الضغط والإرهاق أثناء عملية التصويت، ومنحتهم فرصة ممارسة حقوقهم الانتخابية بسهولة ويسر.

أهمية المشاركة الانتخابية

تأتي هذه الجهود ضمن خطة اللجان الانتخابية لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات لجميع المواطنين، وخصوصًا كبار السن وذوي الإعاقة، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات وضمان نزاهتها وسلاستها في جميع المحافظات.